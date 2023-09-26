محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض المستلزمات المدرسية بالخارجة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، معارض وأسواق المستلزمات المدرسية المنفذّة بنطاق مدينة الخارجة بالتزامن مع استقبال العام الدراسي الجديد، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز.

حيثُ اطمأن المحافظ على توافر السلع، ووجّه بتوفير كافّة المستلزمات المدرسية والحقائب والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ عددًا من شوادر بيع الخضر والفاكهة، مُشددًا على تكثيف الرقابة على الأسواق، والالتزام بالأسعار الاسترشادية، والإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح أمام المواطنين.