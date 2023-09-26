محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لجنة اختبار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بالمحافظة وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة.

وأكد المحافظ على أهمية الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى وكفاءة الأداء الحكومي بما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال اختيار الأكفأ و الأنسب لشغل الوظائف وتقديم رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل بالإدارات المختلفة.

جدير بالذكر أن الوظائف التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي هي مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة، و مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز الخارجة، و مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية.