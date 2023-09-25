حملات للتأكد من سلامة السلع الغذائية في الوادي الجديد

اكد الدكتور عصام الكومى، مدير مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، أنه تم شن وتكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق للتأكد من صلاحية وسلامة كافة السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، حيث تم المرور والتفتيش على الأسواق بمدينة الخارجة من خلال اطباء قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري وتم ضبط لحوم ضاني مذبوحة خارج المجازر وغير خاضعه للكشف الطبي البيطري، وتم تحرير المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وقال الكومى، أنه تم شن حملات مكثفة بأسواق مركز الداخلة، والكشف على سيارة لحوم سوداني مبردة حين وصولها لمول المصرية بالداخلة قبل بيعها للمواطنين والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وذلك في إطار دور مديرية الطب البيطري الرقابي للحفاظ على صحة صحة المواطنين وتكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق للكشف عن صلاحية اللحوم والدواجن والأسماك وكافة المنتجات ذات الأصل الحيوانى