آلاف الشراقوة يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقارى لتأييد ترشح السيسي لفترة جديدة

حرص أبناء محافظة الشرقية علي دعم وترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وحرصوا على التوجه والإحتشاد امام مكاتب الشهر العقارى البالغ عددها 15 مكتب منتشرة فى 20 مركز ومدينة بالمحافظة لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة مؤكدين تأييدهم الكامل للرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التى شهدها كل شبر بارض الوطن .

ففي مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية خرج الآلاف من المواطنين من كبار عائلات وشباب وعمد القري بالمركز في مسيرة حاشدة من أمام مقر النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وامين تنظيم الجمهورية، بقرية المعالي،وطافو عددا من الشوارع وصولا إلى مقر مكتب الشهر العقاري بمدينة منيا القمح لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي رافعين صور الرئيس وعلم مصر مرددين هتافات " بنحبك ياسيسي، إحنا معاك ياريس" ، وغيرها من الهتافات الحماسية.

أكد النائب أحمد عبد الجواد أمين التنظيم بالحزب، أن الآلاف الذين خرجو لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، يؤكد مدى الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدار السنين الماضية، والثقة في القيادة السياسية التي نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي مرت بها على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن وكوادره بجميع المحافظات يؤكدون دعمهم الكامل والتام للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، وفي نفس الوقت التنمية في مختلف المجالات واستعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي، وإحباط الكثير من الأجندات والمؤامرات التي كانت تدبر ضد مصر لزعزعة استقرارها.

ودعا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى إننا نمر بمرحلة ديمقراطية وتعزيز لمناخ الحريات، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للتعبير عن رأيه بحرية تامة.

وأكد النائب محمد سليم عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالشرقية انه يجب علي الجميع النزول والمشاركة في العملية الإنتخابية المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لإستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تحققت علي كل شبر من أرض الوطن وإرسال رسالة الي العالم أجمع مفاداها ان المصريون يقفون جميعا علي قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسي.