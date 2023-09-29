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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الزقازيق العام

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، و قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، لمتابعة تقديم الخدمة الطبية لحالات الطوارئ والاستقبال، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية المطلوبة لهم، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مشدداً على شركة الأمن بضبط حركة دخول وخروج المرضى وذويهم بالقسم. 

وأكد أهمية دور فرق خدمة المواطنين داخل القسم، بما يخدم المرضى والمواطنين المترددين عليه، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية الحرجة، كما حرص على التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وتلاحظ وجود بعض النواقص في السرنجات ٥ سم، وتم توفيرها على الفور أثناء الزيارة، منوهاً على ضرورة ضبط وإحكام آلية صرف الأدوية بقسم الاستقبال.

وتفقد "مسعود" قسم القلب وعناية القلب المركزة، مهنئاً الفرق الطبية باليوم العالمي للقلب، ومقدماً لهم الشكر على الجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية، كما تفقد قسم العناية المركزة للأطفال، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل الإجراءات الطبية والتمريضية بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات اللازمة لهم، وتم الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، مشدداً على أهمية متابعة قرارات العلاج على نفقة الدولة بكافة الأقسام الطبية الحرجة بالمستشفى، و المطالبات الخاصة بقرارات التأمين الصحي، مختتما المرور بتفقد قسم الحضانات، للاطمئنان على سلامة الوحدات، والتأكد من استيفاء السجلات الطبية، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.

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وفي نهاية الزيارة عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع إدارة المستشفى، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، تم خلاله مناقشة خطة العمل بمختلف الأقسام الطبية والإدارية، وبحث احتياجات المستشفى لتطوير أداء الخدمة، والوقوف على المعوقات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها وتذليلها، موجهاً بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع فترات الدوام، وتنسيق خطط العمل بالمستشفى للكوادر الطبية والإشرافية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية الي أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية، لمتابعة انتظام سير العمل، والإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة، في حضور مدير عام الطب العلاجي ونائبه، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية.

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