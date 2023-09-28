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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف حملات النظافة والتجميل لاستقبال الوفود المشاركة بمهرجان الشرقية للخيول

صدى البلد

شهدت المداخل والطرق الرئيسية المؤدية لمدينة بلبيس حراكاً كبيراً  لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة وتزيين مداخل المدينة بالأعلام والبوابات الخشبية وذلك في إطار تجهيزات المحافظة لإستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 27 والذي تم انطلاقه أمس والمستمر للغد والمُقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

فيما شدد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها فضلا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

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وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة أعمالها منذ الصباح الباكر لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ودهان البلدورات وجوانب الكبارى لإضافة لمسة جمالية حضارية أمام الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل اجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد وضعت خطة عمل محددة تزامناً مع إنطلاق مهرجان الخيول العربية بمدينة بلبيس وذلك بوضع لوحات استرشادية لضيوف وزائري المهرجان وكذلك تأمين المداخل والطرق المؤديه لأرض الفروسية والمقام عليه مهرجان الخيول العربية تيسيرا عليهم الوصول بسهولة ويسر.

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