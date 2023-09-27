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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يضبط 190 عبوة دواء مخالفة

أدوية بيطرية مخالفة
أدوية بيطرية مخالفة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة الخدمات قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية والرقابة التجارية بالشرقية بتنفيذ حملات تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير (٧) محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية وضبط (١٩١عبوة ) لـ (٢٥ صنف ) دواء بيطري مخالف (منتهى الصلاحية و غير مسجل ومحظور تداولها و ٦٠٠٠ جرعة تحصين دواجن منتهية ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات و التحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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