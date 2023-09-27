بمشاركة 400 لاعب ولاعبة..«كاراتيه الشرقية» تختتم البطولة الأساسية لمرحلة تحت 13 سنة|صور

اختتمت منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الكابتن أحمد زكريا، أمس فعاليات أولى بطولات الشرقية الأساسية للموسم الرياضى 2023 - 2024 للمرحلة السنية تحت 13 سنة بنين ، بنات (كاتا فردى ، جماعى - كوميتيه) كيو - دان ، تحت رعاية الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد محروس الدهراوي، رئيس الاتحاد المصرى وعضو المكتب التتفيذى للاتحاد الدولى للكاراتيه.

وشارك ببطولة الشرقية للكاراتيه للمرحلة السنية تحت 13 سنة "بنين ، بنات" ما يقرب من 400 لاعب ولاعبة من مختلف الهيئات الرياضية والأندية على مستوى المحافظة .

وهنّأت منطقة الشرقية للكاراتيه، برئاسة الكابتن أحمد زكريا ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كل الأجهزة الفنية واللاعبين المُتأهلين للأدوار النهائية ببطولة الجمهورية مُتمنية لهم دوام التوفيق والسداد.

وأشرف على بطولة الشرقية الأساسية للمرحلة السنية تحت 13 سنة "بنين ، بنات" الكابتن أحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه، ومجلس إدارة المنطقة الممثل في كل من الكابتن أحمد خليل، الكابتن أحمد عرابي، والدكتور تامر سعد، والدكتور أحمد الشوادفي، بالإضافة إلى الكابتن أسامة البدري، المدير التنفيذي للمنطقة، على هانى، المدير المالى، والدكتور أحمد الزيدي، رئيس لجنة المسابقات، عضو اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصرى للكاراتيه، والدكتور أحمد الألفي، رئيس لجنة الحكام بالشرقية الحكم الدولي، بالإضافة للحكام الدوليين الدكتور محمد هاشم والدكتور إبراهيم إبراهيم والكابتن محمود عرابي، وبتغطية سفيان قنديل، رئيس اللجنة الإعلامية بمنطقة الشرقية للكاراتيه.

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