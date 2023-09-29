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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين والبحث عن آخر تعدوا على ممرضة بالضرب في السلام

اسعاف
اسعاف

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخصين وجاري البحث عن أخر لاتهامهم بالتعدي علي ممرضة بالضرب وإحداث إصابات بها بسبب خلافات الجيرة .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين فتاة بمدينة السلام).

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلا م أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها المذكورة بالخبر (ممرضة، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات بالوجه والعين وإشتباه كسر بالأنف.

وبالإنتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وجيرانها 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها وتم ضبط إثنين من المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر (جارى ضبطه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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