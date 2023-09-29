أستاذ تخطيط: الدولة تعاملت مع 357 منطقة خطرة على الصحة والحياة.. فيديو

تحدث الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، عن جهود الدولة في ملف الإسكان.

وأكد فرج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك طفرة كبيرة بمصر في مجال الإسكان ضمن عملية التنمية الشاملة".

وقال "الهدف الأساسي للقيادة السياسية رفع جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بمسكنه من خلال الانتهاء تماما من الإسكان شديد الخطورة".

وأوضح أن السكن يشمل الأولوية الأولي للمواطن ولذلك كان نهج القيادة السياسية منذ 2014 انتهاج سياسة عمرانية توفر المسكن للمواطن المصري باختلاف الفئة الاقتصادية التي ينتمي إليها.