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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ 2064 وحدة بمبادرة "سكن كل المصريين"فى السويس الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالمدينة، والتي تضم ٨٦ عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية.

 

مبادرة سكن لكل المصريين

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " على قائمة أولويات المشروعات التى تتم متابعتها بصفة منتظمة، حيث توفر هذه المبادرة وحدات سكنية لمختلف الشرائح فى مجتمعات سكنية حضارية مخططة، كما أن هذه المبادرة تسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وإحداث انتعاشة اقتصادية، ومن ثم هناك اهتمام كبير بها.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أنها تققدت موقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " والتي تضم ٨٦ عمارة بها ٢٠٦٤ وحدة سكنية، يرافقها مسئولو الجهاز والمشروعات، والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية بالمدن الجديدة ولاسيما المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين ".

 

وأشارت إلى أنها تابعت خلال الجولة، التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية والخارجية لواجهات عددٍ من العمارات وأعمال الإنشاءات المختلفة، وشددت على ضرورة أن يتماشى العمل وفقا للجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ، لافتةً إلى أن المدن الجديدة تضمن مراعاة معايير الجودة وتكامل الخدمات لتكون نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

وأعلنت رئيس جهاز السويس الجديدة، أن متوسط نسبة تنفيذ العمارات بلغ ٧٢٪، بجانب تقدم أعمال البنية التحتية للمشروع، ولاسيما أعمال الطرق، مضيفةً أن متوسط نسبة الإنجاز لمشروع السوق التجارية " 8 محال " بلغ 87%، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وحضانة بمنطقة الخدمات.

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بطول ٤.٥كم والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس /العين السخنة والطريق الدائري الإقليمي.

وأشارت " مخلوف " إلى أنه من المقرر أن يسهم المشروع في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، بالتزامن مع أعمال تطوير طريق السويس / السخنة .
 

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