أسئلة وإجابات تحسم جدل العام الدراسي الجديد قبل بدئه بساعات

قدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجابات حاسمة عن كافة الاسئلة التي تشغل الرأي العام بشان العام الدراسي الجديد قبل ساعات قليلة من انطلاق الدراسة في المدارس ، المقرر انطلاقها غدا في 12 محافظة لا تطبق اجازة السبت ، وبعد غد في باقي المحافظات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ابرز كافة الاسئلة والاجابات التي تلخص تفاصيل العام الدراسي الجديد للرأي العام ، بناء على تصريحات وقرارات وزير التربية والتعليم.

هل تقرر تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 اكتوبر ؟

لم يتم صدور أي قرار بشأن تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر ، ولا تراجع عن الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد والتي تنص على بدء الدراسة غدا السبت 30 سبتمبر

ما أبرز وصايا الوزير للمدارس قبل بدء الدراسة ؟

أوصى الوزير بحسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، موجها بأهمية استقبال مديري المدارس لأولياء الأمور بمواعيد محددة، لمتابعة انتظام أبنائهم الطلاب فى المدرسة ، كما وجه الوزير بالاهتمام بالشكل العام والحضارى للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وزراعة الأشجار ، والتأكد من الانتهاء من جميع أنواع الصيانة، مشددا على مديري المدارس بعدم تشغيل المدارس التى يوجد بها أى خلل، و تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.

هل ستستقبل المدارس طلاب جميع الصفوف في اول يوم دراسة ؟

لا .. فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح المدارس في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 لطلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية فقط ، أما بالنسبة لباقي الصفوف ، فمن المقرر أن تبدأ دراسة في اليوم التالي ، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن



ماذا عن الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد ؟

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 لكل المراحل التعليمية ، للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

كم عدد الطلاب الموجودين في منظومة التعليم قبل الجامعي هذا العام ؟

عدد الطلاب بالمدارس يبلغ أكثر من ٢٥ مليون طالب وتعمل الوزارة على الاستثمار فى هؤلاء الطلاب لإعداد جيل قادر على الابتكار والتعددية والمنافسة.



هل ستتكرر ازمة تأخير تسليم الكتب المدرسية هذا العام ؟

لا .. حيث تم توريد نسبة ٩٣% من الكتب للمديريات التعليمية ، وجاري استكمال النسبة المتبقية، كما أنه تم تحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة.

هل سيتم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات ؟

لا ، فقد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارًا عاجلاً شدد خلاله على عدم ربط تسليم الكتب لطلاب المدارس الرسمية بدفع المصروفات الدراسية.

ما الجديد في مجموعات الدعم المدرسية هذا العام ؟

الوزارة سعت للاستعانة بالمعلمين المتميزين في مجموعات الدعم المدرسية هذا العام ، لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وبأسعار مناسبة.

هل قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء نظام تقسيط المصروفات الدراسية ؟

لا صحة لذلك ، بل قررت وزارة التربية والتعليم ، تقسيط المصروفات الدراسية على 3 أقساط بالنسبة للمدارس الرسمية، وقسطين أو ثلاثة للمدارس الخاصة والدولية.

ما الجديد في القنوات التعليمية هذا العام ؟

تشهد القنوات التعليمية هذا العام انضمام أشهر المعلمين المتميزين إلى القنوات التعليمية هذا العام، وقد تقرر استمرار فترات المشاهدة لقنوات مدرستنا فى المدارس لدعم العملية التعليمية للطلاب.

هل هناك أي قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟

لا تغيير في قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 ، فالوضع لن يتغير عن العام الماضي فيما يخص الأسئلة الموضوعية والأسئلة من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وذلك لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب

هل تقرر أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بنظام البوكليت ؟

نظام البوكليت سيتم تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية وفقًا لإختيار وظروف كل مديرية تعليمية، لضبط عملية الامتحانات ومنع الغش ويتم ذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين، وقد صدرت تعليمات لمديري المديريات بالإعلان عن النظام الذي سيتم تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في كل محافظة منذ بداية الأسبوع الأول للعام الدراسي لكي يستعد الطالب مبكرًا للامتحانات.

ما الجديد في دعم الوزارة للموهوبين والمتفوقين هذا العام ؟

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه لدعم الموهوبين والمتفوقين، ستقوم الوزارة بإذاعة جميع المسابقات الخاصة بهم، ودورى المدارس على قناة مدرستنا.



ماذا فعلت وزارة التربية والتعليم لتوفير بدائل للدروس الخصوصية والكتب الخارجية للطلاب هذا العام؟

قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير مواد تعليمية وتدريبية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، وتتضمن شرح وافى وعميق، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالاضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية، يظهر من خلالها تقرير يوضح مواضع الضعف والقوة عند الطالب، وتم إتاحتها على موقع الوزارة ، كما تم إتاحة بنوك أسئلة الكترونية على موقع الوزارة من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، لإثراء تدريب الطالب على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.

كيف ستفرض وزارة التربية والتعليم رقابتها على المدارس الخاصة هذا العام تجنبا لتكرار شكاوى كل عام؟

ستكون هناك لجان متابعة تعمل بآليات مختلفة تماما، وسيتم تطبيق نظام الزيارات المفاجئة للمدارس الخاصة لمتابعة الوضع على ارض الواقع وضبط اي مخالفات تتم سواء في المصروفات او غيرها.

ما الهدف من اصدار لائحة الانضباط المدرسي التي اعلنتها الوزارة مؤخراً ؟

الهدف هو العمل على تحقيق حماية الطفل، باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التي يكفلها القانون، والنظر إلى الممارسات المرغوب فيها في المدارس على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال؛ حيث تعتبر عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال مسئولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إنمائية، ووقائية وعلاجية للحد من مشكلات عدم الانضباط، في إطار اجتماعي تشاركي تعاوني، بجانب الاهتمام بحقوق الطلاب في الحياة الكريمة والنمو والتعلم والاحترام، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلات السلوكية في المدرسة باعتباره متطلبا أساسيا لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من آثارها، والإعلان الواضح عن تعليمات نظام الانضباط المدرسي للطلاب وأولياء الأمور، وجميع من لهم علاقة بالعملية التعليمية قبل اتخاذ أي إجراء.

ما هي المحظورات التي يجب الابتعاد عنها في المدارس بالعام الدراسي الجديد ؟

ممنوع التدخين نهائيا داخل المدارس وتطبيق القرار الخاص بالغرامة فى حال مخالفة ذلك

ممنوع جمع أية مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت اى مسمى وتطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد من يقوم بذلك

ممنوع استخدام أسوار المدارس فى أية إعلانات

ممنوع استخدام مكبرات الصوت العالية لعدم إزعاج الجيران المحيطين بالمدارس

ممنوع السماح لدخول مندوبى البيع إلى المدارس أو الإدارات أو المديرية

ممنوع مناقشة أية قضايا خلافية ذات خلفية سياسية وبذل الجهد لمحاربة الإرهاب الفكرى وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن

ممنوع الترويج للكتب الخارجية أو أية مقررات خارجية بخلاف الكتب المدرسية المقررة من الوزارة

ممنوع الترخيص بنصف الوقت لأى معلم أو معلمة لحين سد العجز

ممنوع دخول أى شخص للمبنى المدرسى قبل التأكد من شخصيته وذلك بإبراز بطاقته الشخصية وتركها بالأمن وتسجيل سبب الزيارة وتوقيعه واصطحابه من قبل الأمن إلى مكتب مدير المدرسة وعدم صعوده منفردا إلى الفصول

التنبيه علي الطلاب والسادة المعلمين بمنع نشر أي منشورات الا من خلال مصدر معتمد وتصحيح اية معلومة من خلال العلاقات العامة بالإدارات

ماذا عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ؟

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.

- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.