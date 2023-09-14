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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد ، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة ايام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة أن هذا الجدول تفاصيله كالتالي :

  • يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 : ( للصف الأول الابتدائى - الصف الأول الإعدادى - الصف الأول الثانوي)

 

  • يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023  : ( الصف الثانى الابتدائى - الصف الثانى الإعدادى - الصف الثانى الثانوى ) مع تواجد الصف الأول من كل مرحلة

 

  • يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 :  ( الصف الثالث الابتدائى - الصف الثالث الاعدادي - الصف الثالث الثانوي) مع وجود الصفوف السابق ذكرها

     
  • يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 :   ( الصف الرابع الابتدائي) مع وجود الصفوف السابق ذكرها

 

  • يوم الخميس 5 أكتوبر 2023  :  ( الصفين الخامس والسادس الابتدائي) مع وجود جميع الصفوف السابق ذكرها

تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد


- ينتهي الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023  الخميس 25  يناير 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.
- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما. 

العام الدراسي الجديد العام الدراسي المدارس طلاب التربية والتعليم التعليم

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