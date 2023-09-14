قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد ، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة ايام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة أن هذا الجدول تفاصيله كالتالي :

يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 : ( للصف الأول الابتدائى - الصف الأول الإعدادى - الصف الأول الثانوي)

يوم الإثنين 2 أكتوبر 2023 : ( الصف الثانى الابتدائى - الصف الثانى الإعدادى - الصف الثانى الثانوى ) مع تواجد الصف الأول من كل مرحلة

يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 : ( الصف الثالث الابتدائى - الصف الثالث الاعدادي - الصف الثالث الثانوي) مع وجود الصفوف السابق ذكرها





يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 : ( الصف الرابع الابتدائي) مع وجود الصفوف السابق ذكرها

يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 : ( الصفين الخامس والسادس الابتدائي) مع وجود جميع الصفوف السابق ذكرها

تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد



- ينتهي الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.

- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.