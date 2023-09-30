أرض الفيروز محطة عبور آلاف الطيور المهاجرة لإفريقيا

تعتبر جنوب سيناء محطة اساسية لعبور الطيور المهاجرة القادمة من أوربا في رحلتها لافريقيا هربا من الشتاء وثلوج اوربا وخاصة في ظل التغيرات المناخية والطقس البارد الذي سوف تشهده أوربا هذا العام .

حيث عبرت جنوب سيناء مئات الآلاف من الطيور المهاجرة القادمة من اوربا في رحلتها لافريقيا مع بداية موسم الخريف هربا من الطقس البارد هذا العام في اوربا الذي سوف يحل اوربا مع التغير المناخي الشديد الذي يشهده كل بلاد العالم .

وقال عماد عبد الله الخبير البيئي في الطيور المهاجرة إنه شهدت جنوب سيناء في الأيام القليلة الماضية مع بداية موسم هجرة الخريف عبور 110 الف طائر لقلق ابيض بسماء محمية رأس محمد والتي تعتبر من اهم مناطق رصد تلك الطيور خصوصا بموسمي الخريف والربيع مشيرا إلي إنه هناك اختلاف كبير في مسار الهجرة خلال هذه السنة حيث ان اسراب الطيور تتركز بمنطقة محمية راس محمد بجنوب سيناء وهي مكان تلاقي الطيور المهاجرة .

وقال احمد وحيد الباحث البيئي في الطيور المهاجرة ان هذه الطيور المهاجرة وضع طبيعي في موسم هجرة الطيور الخريفية من أوروبا وآسيا الي افريقيا ، اعداد كبيرة من انواع مختلفه من الطيور تشاهد في جنوب سيناء حتي شهر نوفمبر مثل القلق الابيض و الاسود والبجع والحيوانات و العقبان والصقور و الحدآت و النسور.

تعتبر شبه جزيرة سيناء وخاصة محمية رأس محمد من أهم المحطات للطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامة (Soaring birds) وذلك لموقعها الجغرافي المتميز حيث انها تتوسط قارتين ومسطحين مائيين , حيث ان الطيور مثل اللقلق الابيض والجوارح تهاجر في فصلي الخريف والربيع . ومن أكثر الطيور التي تحظى باهتمام بمحمية رأس محمد هو طائر اللقق الابيض وهو من الطيور المهاجرة المهددة والتي يمكن مشاهدتها في فصل الربيع وقد تم رصده خلال العام 2015 بمحمية رأس محمد بعدد (56800 طائر ) وتم عمل رصد لمحموعات الطيور المهاجرة بمنطقة احواض الاكسدة بشرم الشيخ كاحد اهم مناطق استراحة للطيور ف الوقت الحالي , حيث تواجدت اعداد كبيرة من الجوارح واللقلق البيض ومن الانواع المسجلة خلال الموسم السابق من العام



الطيور المهاجرة

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