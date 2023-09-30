عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أرض الفيروز محطة عبور آلاف الطيور المهاجرة لإفريقيا

طيور اللقلق والطيور
طيور اللقلق والطيور المهاجرة عبر سيناء

تعتبر جنوب سيناء محطة اساسية لعبور الطيور المهاجرة القادمة من أوربا في رحلتها لافريقيا هربا من الشتاء وثلوج اوربا وخاصة في ظل التغيرات المناخية والطقس البارد الذي سوف تشهده أوربا هذا العام .
حيث عبرت  جنوب سيناء مئات الآلاف من الطيور المهاجرة القادمة من اوربا في رحلتها لافريقيا مع بداية موسم الخريف هربا من الطقس البارد هذا العام في اوربا الذي سوف يحل اوربا مع التغير المناخي الشديد الذي يشهده كل بلاد العالم .

 

وقال عماد عبد الله الخبير البيئي في الطيور المهاجرة إنه شهدت جنوب سيناء في الأيام القليلة الماضية مع بداية موسم هجرة الخريف عبور 110 الف طائر لقلق ابيض بسماء محمية رأس محمد والتي تعتبر من اهم مناطق رصد تلك الطيور خصوصا بموسمي الخريف والربيع مشيرا إلي إنه هناك اختلاف كبير في مسار الهجرة خلال هذه السنة حيث ان اسراب الطيور تتركز بمنطقة محمية راس محمد بجنوب سيناء وهي مكان تلاقي الطيور المهاجرة .
وقال احمد وحيد الباحث البيئي في الطيور المهاجرة ان هذه الطيور المهاجرة وضع طبيعي في موسم هجرة الطيور الخريفية من أوروبا وآسيا الي افريقيا ، اعداد كبيرة من انواع مختلفه من الطيور تشاهد في جنوب سيناء حتي شهر نوفمبر مثل القلق الابيض و الاسود والبجع والحيوانات و العقبان والصقور و الحدآت و النسور.
تعتبر شبه جزيرة سيناء وخاصة محمية رأس محمد من أهم المحطات للطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامة (Soaring birds) وذلك لموقعها الجغرافي المتميز حيث انها تتوسط قارتين ومسطحين مائيين , حيث ان الطيور مثل اللقلق الابيض والجوارح تهاجر في فصلي الخريف والربيع . ومن أكثر الطيور التي تحظى باهتمام بمحمية رأس محمد هو طائر اللقق الابيض وهو من الطيور المهاجرة المهددة والتي يمكن مشاهدتها في فصل الربيع وقد تم رصده خلال العام 2015 بمحمية رأس محمد بعدد (56800 طائر ) وتم عمل رصد لمحموعات الطيور المهاجرة بمنطقة احواض الاكسدة بشرم الشيخ كاحد اهم مناطق استراحة للطيور ف الوقت الحالي , حيث تواجدت اعداد كبيرة من الجوارح واللقلق البيض ومن الانواع المسجلة خلال الموسم السابق من العام 
 

الطيور المهاجرة

FB_IMG_1696013556185
FB_IMG_1696013556185
FB_IMG_1696013549472~2
FB_IMG_1696013549472~2
FB_IMG_1696013546893
FB_IMG_1696013546893
FB_IMG_1696013539939
FB_IMG_1696013539939
FB_IMG_1696013544446
FB_IMG_1696013544446
جنوب سيناء أرض الفيروز اوربا الطيور المهاجرة محطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

الفنان يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي| ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم.. وقصة حبه مع نيللي

مصرع وإصابة 26 شخصا فى حادث بطريق كفر شكر بالقليوبية ..صور

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

موضوعات متعلقة

رئيس غرفة جنوب سيناء يشيد باتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين مصر والإمارات

ترشيحاتنا

بين الرؤية والإنجاز.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر "حكاية وطن"| فيديو

صدام ناري بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. الليلة

دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق

بعد قليل..الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

الأمم المتحدة تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

عودة الأوراق الرابحة.. مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع بلقاء أرتا سولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق

فنان قدير.. أول ظهور لـ والد ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ