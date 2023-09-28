يصدر لأوروبا وأمريكا.. تمر مجدول "جنوب سيناء" جودة عالمية بأياد مصرية

صنف خبراء الزراعة بلح مجدول جنوب سيناء في طور سيناء ورأس سدر افضل بلح مجدول عالميا وخاصة طور سيناء التي تعتبر أفضل مكان في مصر لزراعة بلح المجدول الذي يصدر في أوروبا وامريكا .

وقد شهدت جنوب سيناء موسم متميز من المجدول و البارحي الذي بدأ المزارعين جني ثماره خلال شهر سبتمبر الجاري رطب .

وقال محمود عبد الله الخبير المصري الأمريكي في زراعة بلح المجدول إن محصول جنوب سيناء ذات جودة عالمية وإنتاج مميز له مواصفات عالمية لون مميز و تعاريج مرسومة مشيرا إلي أن لجنوب سيناء مستقبل رائع في انتاج نخيل المجدول .

وأكد وليد علي أحد المزارعين بطور سيناء إن مجهود كبير يقوم به المزارعين من أجل نجاح زراعة المجدول مشيرا إلي أنه لابد من حوافز تشجيع من الحكومة لذلك الاستثمار لدفع عجلة التنمية علي ثمار يمكن أن تكون نواة لصناعة بيئية كبيرة في مدينة طور سيناء وكشف علي هناك توسع في زراعة المجدول بطور سيناء وهناك مستثمرين يريدون الاستثمار في زراعة المجدول إذا تم تقنين اوضاع الاراضي.

واضاف محمود نصوحي أحد مزارعي المجدول و البارحي بمدينة رأس سدر أن الإنتاج كان متميز هذا العام من المجدول والبارحي مشيرا إلي أن مزرعته كانت أول مزرعة بجنوب سيناء تنتج المجدول والبارحي مشيرا إلي إن الإنتاج متميز ويتم طرحه في الاسواق بجنوب سيناء.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن يوجد في جنوب سيناء ٢٤٠٠ فدان نخيل بمختلف انواعها مشيرا إلي إن طور سيناء افضل مكان لزراعة المجدول علي مستوي الجمهورية نتيجة إن مناخها جاف حار مع رطوبة منخفضة مشيرا إلي إن طور سيناء ملكة المجدول علي مستوي الجمهورية واضاف إلي إنه يوجد توسغ في زراعة المجدول بطور سيناء وراس سدر.



امجدوة

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