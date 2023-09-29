الفريق الطبي بمستشفى فاقوس ينجح في إنقاذ طفلة دخل رقبتها منجل حديدي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهما.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، مقدماً الشكر للفريق الطبي بقيادة الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى وأخصائي الجراحة العامة، لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات، والتي تم استقبالها بقسم الطوارئ بالمستشفى مساء أمس، متأثرة بجرح قطعي بالرقبة إثر دخول آلة حادة "منجل" نافذ بها، وتم على الفور التدخل السريع وإجراء عملية جراحية لها، لاستخراج الآلة الحادة دون تعرضها لأى مضاعفات تودي بحياتها.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، موجهاً بعمل إحصائية لمعدل استهلاك المستلزمات الطبية والمحاليل شهريا، مع تكليف صيدلي إكلينيكي بمتابعة الاستهلاك، كما كما تلاحظ وجود ضعف في الإضاءة بقسم الاستقبال، ووجه "مسعود" بعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة لها، كما تأكد من كفاءة عمل جهازيي الأشعة المقطعية، وقام بمناظرة سجلات التردد عليهما، موجهاً بضرورة تفعيل الأشعة الاقتصادي بصورة جيدة، متفقدا قسم العمليات الجراحية، وتم التأكيد على أهمية تطوير أداء الخدمة وإجراء العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بها، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية لهم، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية للمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد الدكتور هشام مسعود مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين، والكميات المحددة موجهاً نائب مدير عام الطب العلاجي بمراجعة قائمة صرف التغذية للمستحقين.

كانت الزيارة الثانية لمستشفى طوارئ فاقوس، التابعة لأمانة المراكز المتخصصة، تفقد الدكتور هشام مسعود خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية، خاصة بقسم العمليات الجراحية، مطمئناً على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة والتي تسع لعدد ١٦ سرير، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، ومؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون بين مستشفيات فاقوس المركزي وطوارئ فاقوس في كافة التخصصات الطبية، والتكامل بينهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى.

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