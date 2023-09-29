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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الري: اهتمام رئاسي كبير بقضايا المياه والتغيرات المناخية.. فيديو

السيسي
السيسي

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، تفاصيل المؤتمر الدولي "أسبوع القاهرة للمياه"، مؤكدا أهميته لمناقشة قضايا المياه التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.

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وأضاف محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أسبوع القاهرة للمياه يضم مشاركة عدد كبير من المتخصصين والباحثين في مجال المياه من الدول المختلفة، لافتا إلى أنه ضم قضايا المناخ في ملف المياه خلال الأسبوع الخامس.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير وواضح على المياه، سواء من خلال حالات الجفاف أو الفيضانات، موضحا أنه سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة أسبوع القاهرة للمياه، والذي سيتيح فرصة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها.
 

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