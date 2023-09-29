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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة الإسكندرية تنهي جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أنهت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، تنهي جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي الجديد 2023/2024، والتأكيد على جاهزية الكليات لانتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ووجه بمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

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ووجه رئيس الجامعة بضرورة الحرص على حسن استقبال الطلاب وعقد اللقاءات الطلابية لتعريفهم بطبيعة الحياة الجامعية ودمجهم في الأنشطة الطلابية لصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، ورفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وقيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.
وهنأ رئيس الجامعة المجلس بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لافتاً إلى قيام كليات الجامعة بالاحتفال لمدة أسبوع كامل بهذه المناسبة وإقامة فعاليات مختلفة، لتنمية الوعي والحس الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بالملحمة التاريخية التي خاضها الآباء والأجداد لتغيير مجرى التاريخ، والتضحيات والبطولات التي قام بها جيش مصر العظيم والجنود المصريين من أجل الحفاظ على الأرض وعودة الحق وإعلاء قيمة الوطن.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة إعلان الجداول الدراسية استقبال الطلاب أعضاء هيئة التدريس استقبال العام الدراسى الجديد

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