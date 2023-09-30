الهام شاهين: سأقدم شخصية مريضة "الزهايمر" لأول مرة بمسلسل الفريدو

كشفت الفنانة الهام شاهين، تفاصيل تصدر مسلسل الفريدو الترند على محطة البحث جوجل، مشيرة إلى أن هذا المسلسل يناقش معاناة مرضى الزهايمر.



وأضاف الهام شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أنها تبحث عن أدوار غير عادية، وهذه الفكرة والشخصية لم يقدمها أحد من نجمات الفن في مصر.



وتابعت الفنانة الهام شاهين، أنها تبحث عن موضوعات غير تقليدية، وليست مكررة، وفيها جانب اجتماعي مهم، وهذا دائما هدفي تقديم كل ما هو جديد للجمهور.



ووجهت الهام شاهين، رسالة للمواطنين، قائلا :"عاملوا امهاتكم وكأنهن أطفال".