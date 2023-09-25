مسلسل الفريدو.. إلهام شاهين تستحوذ على إشادات الجمهور

أشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمسلسل "الفريدو" الذي تخوض بطولته النجمه الهام شاهين و الفنان أحمد فهمي، بعد عرض الحلقة الأولى من العمل أمس الأحد، على شاشة

جاءت تعليقات الجمهور متنوعة على الحلقة الأولى من مسلسل "الفريدو"، والتي تصدرت التريند بعد عرضها بساعات قليلة، ومن بين تلك التعليقات التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي " قفلة نهاية الحلقة الاولي قوية، والهام شاهين تؤدي الدور بشكل جيد، والحكاية جميلة بدايتها حلوة وتجذبك للمتابعة".

بينما علق اخر قائلا " بالرغم من أن المسلسل ولم يعرض منه سوي حلقة واحدة، لكنه ضرب علي وتر حساس جدا، ومنتشر في المجتمع وهو مرض الزهايمر، فيه مرض لعين يضرب كبار السن".

واضاف "للاسف أظهر المسلسل كيف تخون الصحة الإنسان في هذا العمر، ولكن الخيانة مزدوجة احيانا من أولادهم وأهلهم الذين تخلوا عنهم بقسوة شديدة لتكون دور رعاية المسنين مسكنهم الأخير بعد تخلي الجميع عنهم كما حدث مع الهام شاهين، وقدرتها علي تجسيد حالة الرعب التي يشعر بها مريض الزهايمر وما يحدث له من المجتمع في الكثير من الأحيان".

مسلسل الفريدو يعرض يوميا على شاشة قنوات ON دراما و ON TV .. والمسلسل يتكون من 4 حكايات كل حكايه 10 حلقات. وتحمل أول قصه من الجزء الاول عنوان " ألفريدو" .

وتعتبر شركة " ارت ميكرز " أولي الشركات التي انتهجت إنتاج نوعية المسلسلات المنفصلة ،من خلال إنتاجها ٤ اجزاء من مسلسل " نصيبي وقسمتك" ، حيث كان بداية رأس السهم لانطلاق هذه النوعيه من المسلسلات والذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية من 10 حلقات.

المسلسل ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود ، بطوله النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ، ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري.