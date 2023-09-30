عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تركي آل الشيخ: 80 مليون دولار تكلفة إنشاء ستاد كيندم آرينا

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أن تكلفة إنشاء ستاد كيندم آرينا بلغت 80 مليون دولار. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"،:"تم تأجير جزء من هذا الاستاد لنادي الهلال مقابل 11 مليون دولار، وسيحصل النادي على قيمة الاستثمار المخصصة له في كيندم آرينا على مدى 4 سنوات.

وأضاف، أنهم أطلقوا أكبر شاشات في العالم في ساحة كيندم آرينا. وأوضح أن مباراة الملاكمة بين "أوزيك وتايسون فيوري" التي ستُقام في افتتاح موسم الرياض هي أكبر مباراة للملاكمة في التاريخ.

وأشار إلى أن هناك عدة سفراء لموسم الرياض، من بينهم الفنان أحمد عز، وأن هناك مفاجآت ستُعلن في الوقت المناسب.

 

المستشار تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه الإعلامي عمرو أديب افتتاح موسم الرياض الفنان احمد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

آخر تحديث لـ أسعار الذهب| زلزال يضرب عيار 21.. و700 جنيه انخفاضا خلال أيام

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: عقوبات رادعة على المحلات غير الملتزمة بتطبيق المواعيد الشنوية

الذهب مستمر في الهبوط.. مفاجأة سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 30-9-2023

عوض تاج الدين: صحة المصريين على رأس أولويات الدولة في عهد السيسي

بداية من 140 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر

الهام شاهين: سأقدم شخصية مريضة "الزهايمر" لأول مرة بمسلسل الفريدو

بهدف ذاتي لـ راموس.. برشلونة يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير ولامع.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس  

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

فيديو

اتهرينا تهزيق وإهانة.. فيديو ناري لـ هيدي كرم لهذا السبب

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ