عمرو أديب: 250 ألف توكيل حتى الآن تدعم السيسي في الترشح للانتخابات

أكد الإعلامي عمرو أديب، عن بدء تحرير توكيلات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، متابعا أن هناك طوابير لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل توكيلات له في المحافظات المختلفة.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن :"التوكيلات داخلة على ٢٥٠ ألف توكيل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

الانتخابات الرئاسية



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن سباق الانتخابات الرئاسية بدء والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية.

