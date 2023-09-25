الهيئة الوطنية: القانون وضع شروطا واضحة في الترشح للانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن القانون وضع شروطا لمن يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن المرشح يذهب للهيئة الوطنية للانتخابات ومعه كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأضاف "بنداري" خلال حواره التليفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن المرشح لرئاسة الجمهورية يوقع إقرارا يفيد بعدم حصوله على جنسية غير مصرية أو سبق اتهامه بجرائم مخلة بالشرف.

وتابع المستشار أحمد بنداري، أن على الراغبين في الترشح للرئاسة الحصول على 20 تزكية برلمانية أو 25 ألف تأييد من 15 محافظة مختلفة.