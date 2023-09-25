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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تيسير مطر: كلنا لازم نحترم رأي المصريين والصندوق في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن الضمانات الموجودة حاليا لضمان وجود إنتخابات رئاسية نزيهة وشريفة كثيرة وتم الإعلان عنها أمام الجميع،  مشيراً إلى أن هناك البعض يطالبون بمراقبة دولية للانتخابات وما هي إلا مبررات لعدم قدرة المرشح لخوض هذه الانتخابات.

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وأضاف "مطر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن من مصلحة المواطن المصري أن تخرج الانتخابات الرئاسية بشكل جيد يليق به وبمكانته أمام جميع دول العالم، موضحاً أن المواطن سيكون أداة مراقبة علي العملية الإنتخابية أيضاً.

 

وتابع النائب تيسير مطر، أن علي الجميع احترام رغبة المصريين في اختيارهم لرئيس مصر ولا أحد يستطيع إجبارهم علي اختيار معين، وعلي الجميع إحترام رأي الصندوق.

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