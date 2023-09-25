أحمد موسى يكشف مفاجأة حول موقف الحكومة من الانتخابات الرئاسية.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة ليس لها أي علاقة بانتخابات الرئاسة 2024.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الأمر في يد الهيئة الوطنية للانتخابات بواقع «قاضي لكل صندوق»، والفترة الرئاسية المقبلة تبدأ من 2024 حتى 2030".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: " الشعب المصري طلب ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس لن يرفض نداء الشعب في انتخابات الرئاسة 2024".

وعرض الإعلامي أحمد موسى الإقبال الكبير من قبل المواطنين على مكاتب الشهر العقاري؛ لتحرير توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 بعد إعلان الهيئة الوطنية لانتخابات عن موعد انتخابات الرئاسية وعلق قائلا : من اليوم قد دخلنا في أجواء الانتخابات.