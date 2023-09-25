أحمد موسى يعرض أول توكيل رسمي لترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار حرر أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية".

وقرأ الإعلامي أحمد موسى، صيغة التوكيل على الهواء، معقبا: "أول توكيل لترشيح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية".

ووجه الإعلامي أحمد موسى، الإعلامي احمد موسى، الشكر للدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار.

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "الرئيس السيسي خاض انتخابات 2014 بناء على طلب الشعب المصري، والرئيس السيسي استجاب لمطالب المواطنين، هذا الأمر تكرر في انتخابات 2018، والأمر يتكرر في انتخابات 2023".

