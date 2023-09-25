عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعرض أول توكيل رسمي لترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية.. فيديو

أول توكيل رسمي لترشيح
أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية.

txt

حوار بين أحمد موسى وفتاة من أهالي العريش

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. ننشر إجراءات توقيع الكشف الطبى على المرشحين

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار حرر أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية".

 

وقرأ الإعلامي أحمد موسى، صيغة التوكيل على الهواء، معقبا: "أول توكيل لترشيح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية".

 

ووجه الإعلامي أحمد موسى، الإعلامي احمد موسى، الشكر للدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار.

 

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "الرئيس السيسي خاض انتخابات 2014 بناء على طلب الشعب المصري، والرئيس السيسي استجاب لمطالب المواطنين، هذا الأمر تكرر في انتخابات 2018، والأمر يتكرر في انتخابات 2023".
 

أحمد موسى الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 المصريين الأحرار برنامج على مسئوليتي الدكتور عصام خليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

صدمة لجماهير الأهلي| موسيماني يقترب من العودة للدوري المصري عبر هذا الفريق.. مفاجأة زرقاء!

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية

ترشيحاتنا

تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

بسبب هجوم حوثي.. البحرين تعلن مصرع ضابط وجندي على الحدود الجنوبية السعودية

الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية.. وزير الخارجية الروسي يوجه رسالة إلى مصر

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

كيف عالج النبي الحمى والآلام؟ ضع يدك مكان الألم وردد 15 كلمة للشفاء العاجل

بكاء أوسوريو .. المقاولون يقضي على طموح الزمالك ويتعادل في الوقت القاتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلادتان ذهبيتان عمرهما 2500عاما..تفاصيل اكتشاف عامل مياه وخبراء آثار بإسبانيا

أيرلندا.. تصرف عنصري تجاه صغيرة يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

حياتي الجديدة بدأت.. هوجان يحتفل بزفافه للمرة الثالثة والشبكة بـ500 ألف دولار|صور

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية المقرمشة

فيديو

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد حول ظاهرة تضرب البلاد

أمر طبيعي واتعودنا ..  رامي إمام يرد على شائعة إصابة والده بالزهايمر

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ