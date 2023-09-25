نشأت الديهي: قاض على كل صندوق في الانتخابات الرئاسية المقبلة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على المؤتمر الصحفي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات والإعلان عن الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" إشراف قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية وسيكون هناك قاضي على كل صندوق".

وأضاف نشأت الديهي:" كلمة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم كانت كلمة دقيقة وواضحة ومطمئنة"، مضيفا:" تم الإعلان عن كافة خطوات الانتخابات بتواريخها الزمنية".

وتابع نشات الديهي:" الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت الدعوة للمواطنين لاستحقاق انتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية ".

وأكمل نشات الديهي:" بداية من 5 أكتوبر المقبل سوف تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ".