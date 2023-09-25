برلمانية: الانتخابات عرس ديمقراطي يتطلب المشاركة الإيجابية

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، بالمؤتمر الصحفى العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين لدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لإجراءاتها ومواعيدها، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية هى الاستحقاق الأهم للمصريين فى ممارسة حقوقهم السياسية.

إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة



أكدت عليش، في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة تبذل قصارى جهدها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تمثل مسئولية وطنية كبيرة، على النحو الذى ينص عليه الدستور والقانون وتحت إشراف قضائي كامل لتنفيذ الاستحقاق الأكبر لشعب مصر في ممارسة حقوقه السياسية.

أوضحت عضو مجلس النواب، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني، وأن دعوة كافة المنظمات الدولية للمراقبة يدل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب فى العملية الانتخابية.



أشارت عليش إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي يقفون على مسافة واحدة من كل المرشحين وتعهدوا بذلك أمام الشعب المصري وذلك من أجل تحقيق الدقة والشفافية والنزاهة فالإنتخابات تمثل عرسًا ديمقراطيًا يسعى إليه المصريون كافة.



ودعت النائبة، المواطنين من كافة أطياف الشعب المصرى بالمشاركة الإيجابية في التصويت الإنتخابي، والدعوة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها، واختيار المرشح الذي يلبى رغباتهم، مؤكدة أن إجراء الانتخابات تتم بصورة ديمقراطية، وستكون معبرة عن إرادة الناخبين والشعب المصري كافة وأمام الرأي العام وكذلك المجتمع الدولي بأكمله.