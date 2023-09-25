موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل الانتخابات الرئاسية

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

شاهد الفيديو

تم تحديد فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، حيث تجرى عمليات الانتخابات داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13 من ديسمبر2023.

الهيئة ستعلن نتيجة الانتخابات، يوم 18ديسمبر 2023.

وأوضح أنه في حالة الإعادة ستتوقف الحملة الانتخابية في 4 يناير من 2024، وأن موعد الانتخابات في الخارج ستكون من الساعة 9 صباحا لـ 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكشف أن الانتخابات الخاصة في حالة الإعادة بالداخل ستكون من الـ 9 صباحًا لـ 9 مساء.

وتابع سيتم إجراء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، أيام الجمعة والسبت والأحد، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر 2023.

وأضاف "حمزة"، خلال مؤتمر صحفي عالمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الانتخابات في الداخل ستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.

ولفت إلي أن الإعادة ستكون الجمعة والسبت والأحد أيام 5 و6 و7 يناير 2024، وأن الإعادة داخل مصر ستكون أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، أيام 8 و9 و10 يناير 2024.

وأضاف خلال مؤتمرا صحفيا عالميا، لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن كل مواطن عليه أن يقول كلمته في صناديق الانتخابات، وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم تحديد شروط اللترشح للانتخابات وهي

1-أن يكون مصريا من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

اما عن شروط قبول الترشح

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة .