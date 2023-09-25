عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل الانتخابات الرئاسية

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. 

شاهد الفيديو 

 

تم تحديد  فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، حيث  تجرى عمليات الانتخابات  داخل مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 11 و 12 و 13  من ديسمبر2023.
 الهيئة ستعلن نتيجة الانتخابات، يوم 18ديسمبر 2023.
وأوضح أنه في حالة الإعادة ستتوقف الحملة الانتخابية في 4 يناير من 2024، وأن موعد الانتخابات في الخارج ستكون من الساعة 9 صباحا لـ 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكشف أن الانتخابات الخاصة في حالة الإعادة بالداخل ستكون من الـ 9 صباحًا لـ 9 مساء.

وتابع سيتم إجراء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية،  أيام الجمعة والسبت والأحد، أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر 2023.

وأضاف "حمزة"، خلال مؤتمر صحفي عالمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الانتخابات في الداخل ستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر.

ولفت إلي أن الإعادة ستكون الجمعة والسبت والأحد أيام 5 و6 و7 يناير 2024، وأن الإعادة داخل مصر ستكون أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، أيام 8 و9 و10 يناير 2024.

وأضاف خلال مؤتمرا صحفيا عالميا، لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن كل مواطن عليه أن يقول كلمته في صناديق الانتخابات، وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
وتم تحديد شروط اللترشح  للانتخابات وهي 
1-أن يكون مصريا من أبوين مصريين
2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال
4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
اما عن شروط قبول الترشح 
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

صدمة لجماهير الأهلي| موسيماني يقترب من العودة للدوري المصري عبر هذا الفريق.. مفاجأة زرقاء!

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية

موضوعات متعلقة

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

مستمر في الهبوط .. أسعار الذهب اليوم |فيديو

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

مفاجأة في سعر الذهب الآن واستقرار الدولار

ترشيحاتنا

تعليق ناري من أحمد موسى على تعادل الزمالك والمقاولون.. فيديو

بسبب هجوم حوثي.. البحرين تعلن مصرع ضابط وجندي على الحدود الجنوبية السعودية

الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية.. وزير الخارجية الروسي يوجه رسالة إلى مصر

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

كيف عالج النبي الحمى والآلام؟ ضع يدك مكان الألم وردد 15 كلمة للشفاء العاجل

بكاء أوسوريو .. المقاولون يقضي على طموح الزمالك ويتعادل في الوقت القاتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلادتان ذهبيتان عمرهما 2500عاما..تفاصيل اكتشاف عامل مياه وخبراء آثار بإسبانيا

أيرلندا.. تصرف عنصري تجاه صغيرة يثير غضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

حياتي الجديدة بدأت.. هوجان يحتفل بزفافه للمرة الثالثة والشبكة بـ500 ألف دولار|صور

طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية المقرمشة

فيديو

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد حول ظاهرة تضرب البلاد

أمر طبيعي واتعودنا ..  رامي إمام يرد على شائعة إصابة والده بالزهايمر

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ