الرئيس السيسي: لازم المواطن يعرف حقيقة تكلفة توفير الطاقة «بكام ومنين؟»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف من تنظيم منتدى مصر 2026 هو توضيح حقيقة التحديات التي تواجه الدولة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تبسيط المعلومات الاقتصادية والفنية حتى يتمكن المواطن البسيط من فهم طبيعة المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات.

توعية المواطنين بحقيقة الأمور والتحديات

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، إن المنتدى لا يستهدف الاكتفاء بطرح رؤى المتخصصين والخبراء، وإنما يهدف بالأساس إلى توعية المواطنين بحقيقة الأمور والتحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف الرئيس: «إحنا بنكلم المواطن البسيط خالص، ويهمني إن المواطن يعرف إن عشان أوفر لك طاقة؛ فيه عناصر كتير لازم تبقى متحققة».

وشدد على أهمية طرح سؤال «بكام ومنين؟» عند مناقشة أي مقترح أو خطة لتطوير قطاع الطاقة، موضحًا أن معرفة التكلفة ومصادر التمويل تمثلان جزءًا أساسيًا من تقييم الحلول المطروحة.

الحلول المبتكرة للأزمات الحالية

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تستعين بالخبراء والمتخصصين بصورة مستمرة للاستماع إلى مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن الحلول المبتكرة للأزمات الحالية أو التحديات المحتمل حدوثها، لكن من الضروري أيضًا أن تصل حقيقة هذه التحديات إلى المواطنين بصورة واضحة.

وأكد الرئيس السيسي حرصه على تشكيل رأي عام واعٍ، يستطيع فهم طبيعة الأعباء المالية والفنية المرتبطة بتوفير الطاقة، بدلًا من الاكتفاء بمناقشة النتائج دون التعرف على التكلفة المطلوبة لتحقيقها.