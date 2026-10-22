مصطفى بكري: مصر ترفض الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا.. وتتمسك بحقوقها البحرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر ترفض الاتفاق البحري الذي أقرّه البرلمان الليبي مع تركيا، مشددًا على أن الموقف المصري واضح في رفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بحقوق مصر ومصالحها في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضاف بكري أن الرسالة المصرية تؤكد عدم القبول بأي تحركات أو اتفاقات أحادية تتعارض مع الحدود البحرية المصرية أو تنتقص من حقوق الدولة، مشيرًا إلى تمسك القاهرة بحماية مصالحها الاستراتيجية وحقوقها البحرية وفقًا للقواعد والقوانين الدولية.

الملفات المرتبطة بأمنها القومي

وشدد على أن مصر تتعامل بحزم مع الملفات المرتبطة بأمنها القومي وحقوقها البحرية، وتؤكد ضرورة احترام القواعد القانونية المنظمة لترسيم الحدود البحرية، بما يحفظ حقوق الدول ويحول دون فرض ترتيبات أحادية في المنطقة.