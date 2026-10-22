"سنتكوم": مرور 100 يوم على استئناف الحصار البحري الأمريكي ضد إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن اليوم /الخميس/، يصادف مرور 100 يوم على استئناف قواتها للحصار البحري الأمريكي الصارم المفروض على إيران.

وذكرت "سنتكوم"- في منشور على منصة "إكس"- أن "هذا الجهد ساهم في منع إيران من تصدير نفط خام بقيمة لا تقل عن 25 مليار دولار، كما حد من قدرة الحرس الثوري الإيراني على تمويل المليشيات التابعة له، والشبكات الإجرامية، والأنشطة الإرهابية".

وأضافت القيادة المركزية: "ولم تشهد إيران أي عمليات تصدير أو استيراد عبر البحر، باستثناء المساعدات الإنسانية التي سمحت القوات الأمريكية بمرورها".