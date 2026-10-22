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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة في إسنا لضبط إشغالات الشوارع وتحرير 10 مخالفات

حملة مكبرة في إسنا لضبط إشغالات الشوارع.. تحرير 10 مخالفات للمحال والباعة الجائلين
حملة مكبرة في إسنا لضبط إشغالات الشوارع.. تحرير 10 مخالفات للمحال والباعة الجائلين
شمس يونس

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات على الأرصفة والطريق العام، أسفرت عن ضبط 10 مخالفات للمحال التجارية والمطاعم والباعة الجائلين، ضمن جهود إعادة الانضباط إلى الشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات الميدانية والتعامل مع الإشغالات التي تعوق الحركة وتشغل الأرصفة دون وجه حق، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطرق العامة.

وتابع اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، جهود الحملة التي شارك فيها الرائد أحمد مدني، رئيس وحدة مرافق إسنا، وقسم الإشغالات برئاسة أحمد عز، حيث استهدفت الحملة مواجهة المخالفات المرتبطة بالأنشطة التجارية والباعة الجائلين.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 6 حالات للباعة الجائلين، و4 مخالفات لمحال تجارية ومطاعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقا للقواعد المنظمة.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا استمرار الحملات الميدانية والدورية والمفاجئة للتصدي للإشغالات والتعديات على الطريق العام، مشددا على ضرورة التزام أصحاب المحال والباعة بالضوابط المحددة لممارسة أنشطتهم، وعدم استغلال الأرصفة أو إعاقة حركة المرور.

وتواصل الوحدة المحلية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، متابعة الشوارع والمناطق التي تتكرر بها الإشغالات، لمنع عودة المخالفات والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري بمدينة إسنا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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