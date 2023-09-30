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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحة القلب والطاقة الأبرز.. ماذا يحدث عند تناول كوب من التفاح على الريق

صدى البلد


تناول كوب من التفاح على الريق صباحًا قد يكون له بعض الآثار الإيجابية على جسمك. هنا بعض الأمور التي يمكن أن تحدث لجسمك عند تناول التفاح على الريق:

1. توفير الطاقة: التفاح غني بالكربوهيدرات الطبيعية والسكريات، مما يمنح جسمك إمدادًا سريعًا بالطاقة لبدء اليوم.

2. إمدادات بالألياف: التفاح يحتوي على الألياف الغذائية، وتناولها على الريق يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الحركة المعوية.

3. توفير فيتامين C: التفاح يحتوي على فيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات ومكافحة الأمراض.

4. توفير الماء: التفاح يحتوي على نسبة عالية من الماء، وتناوله على الريق يمكن أن يساعد في ترطيب الجسم وتعزيز التركيز واليقظة.

5. تحسين صحة القلب: التفاح يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والألياف التي يمكن أن تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

يجب ملاحظة أن هذه الآثار قد تختلف من شخص لآخر وتعتمد على الحالة الصحية الفردية وعوامل أخرى. إذا كان لديك أي اهتمامات خاصة بصحتك أو لديك حالات طبية محددة، فيفضل استشارة الطبيب قبل تغيير نمط الأكل الخاص بك أو تضمين غذاء معين في الريجيم الخاص بك.

 

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