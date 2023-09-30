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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023| حاجات حلوة في الطريق

برج الحوت
برج الحوت

يتسم مواليد برج الحوت بالمشاعر المرهفة وتغليب العاطفة على العقل والذكاء مهنيا  وهم الأشخاص المولودون خلال الفترة 19 فبراير الى 20 مارس

نعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

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برج الحوت وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

لديك القدرة النادرة على النظر إلى العالم من خلال عدسة مختلفة ويمكنك رؤية الفرص التي قد يغفلها الآخرون و اليوم أنت بحاجة إلى الاستفادة من حدسك لاتخاذ القرارات، سواء كانت شخصية أو مهنية.

غرائزك لن تخذلك وثق بنفسك وخذ قفزة الإيمان لتحقيق ما تريد وكن متفائلاً، فالأشياء الجيدة ستأتي في طريقك.


توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

يمكن أن يكون الحب ساحقًا اليوم و إنه يوم للاستمتاع باللحظات مع أحبائك، لذا دللهم وخصص بعض الوقت لبعضكم البعض.

أعد إحياء الرومانسية والعاطفة بطرق إبداعية، أو إذا كنت عازبًا، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي للخروج والبدء في الاختلاط.

توقعات برج الحوت مهنيا

لقد حان الوقت للتعامل مع العمل بقوة وتصميم وآمن بمواهبك أيها الحوت وكن واثقا بقدراتك.

إذا كنت تبحث عن فرص عمل جديدة، فاليوم هو اليوم المناسب للتواصل مع جهات الاتصال وتحقيق الأمور و لا تخف من أخذ قسط من الراحة والتعمق في مشروع إبداعي لإعادة إشعال شغفك بعملك.

توقعات برج الحوت صحيا

قد يحتاج جسمك إلى مزيد من الرعاية والاهتمام اليوم، لذا خذ الوقت الكافي للاستماع إلى إشاراته وامنح عقلك بعض الهدوء والسكينة الذي يحتاجه بشدة، ومارس بعض تمارين التهدئة واحصل على قسط من النوم الجيد.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على عقلك وجسمك في توازن مثالي وتذكر أن الأشياء الصغيرة هي التي تضيف إلى صحة أفضل

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