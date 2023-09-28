ماذا يحدث عند تناول الشاي الأسود يوميا؟

يحذر الأطباء من أن الشاي الأسود يسبب أضرار صحية خطيرة، ولكن في السنوات الأخيرة وجدوا أنه مشروب غني بالفوائد، ومخاطره لا تحدث إلا عند الإسراف أو التناول على الريق.

ووفقا لما جاء في موقع هيلثي

فإن الفوائد المرتبطة بمعظم أنواع الشاي تأتي من مادة البوليفينول ، وهي مضادات الأكسدة التي توفر الحماية من العديد من الأمراض المزمنة لكن الشاي الأسود يحتوي على مجموعة واحدة من مادة البوليفينول، تسمى الثيفلافينات، والتي لا يوجد بها أي نوع آخر من الشاي.

تتطور الثيفلافينات أثناء الأكسدة وتمثل 3% إلى 6% من مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأسود، ولهذا السبب يقدم الشاي الأسود بعض الفوائد نفسها التي توفرها أنواع الشاي الأخرى ولكنه يوفر أيضًا مزايا فريدة.

لا يزال الشاي الأسود المنكه يتمتع بفوائد وقد يكون أكثر صحة من شرب الشاي المحلى بالحليب والسكر وللحصول على جميع الفوائد، استخدم أوراق الشاي السائبة (وليس كيس الشاي).

تظهر الأبحاث أن شرب الشاي الأسود:

يعزز صحة القلب

الشاي الأسود له تأثير قوي عندما يتعلق الأمر بصحة القلب ويساعد الثيفلافين على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. والفلافونويدات – وهي نفس مضادات الأكسدة الموجودة في النبيذ الأحمر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات – تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8%.

تشير الدراسات إلى أنه مع كل كوب من الشاي تشربه يوميًا، يمكنك خفض ضغط الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى (مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية) والتهديد بالوفاة بسبب أمراض القلب.

يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية — عندما يكون هناك انسداد في الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الدماغ — هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم وقد يكون شرب الشاي الأسود إحدى الطرق لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تشير الدراسات إلى أن شرب كوبين على الأقل من الشاي يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 16% مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون الشاي.

يحسن التركيز

على عكس بعض أنواع الشاي الأخرى، يحتوي الشاي الأسود على مادة الكافيين – حوالي نصف الكمية الموجودة في القهوة كما أنه يحتوي على حمض أميني يسمى L-theanine ويساعد هذا المزيج على اليقظة والتركيز و في حين أن الكافيين بمفرده يمكن أن يحفز طاقة أكثر توتراً، فإن إضافة إل-ثيانين في الشاي الأسود ينتج نوعاً مستقراً ومستوياً من الطاقة.

بحثت دراسة أصغر في كيفية تأثير شرب الشاي الأسود على الأداء المعرفي مقارنة بمياه الشرب، وكان أداء المشاركين الذين شربوا الشاي الأسود أفضل في الوظيفة التنفيذية ومهام الذاكرة.

التركيز

يخفض مستويات السكر في الدم

شرب الشاي الأسود دون إضافة مواد التحلية يمكن أن يقلل نسبة الجلوكوز في الدم ويحسن قدرة الجسم على إدارة السكر.

تظهر الأبحاث أيضًا أن الشاي الأسود يحسن مستويات السكر في الدم مباشرة بعد تناول الوجبات لدى البالغين العاديين والمصابين بالسكري.



يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

لقد درس الباحثون آثار الشاي على السرطان لعقود من الزمن. لقد وجدوا أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي تلعب دورًا في مكافحة أنواع معينة من السرطان.

وجدت إحدى الدراسات أن الشاي الأسود يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد ذو الخلايا الحرشفية وخلصت مراجعة 64 دراسة إلى أن جميع أنواع الشاي قد تساعد في الوقاية من سرطان الفم.

وتشمل أنواع السرطان الأخرى قيد النظر سرطان الثدي، وأمراض النساء، والرئة، والغدة الدرقية، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

يقلل من خطر الوفاة من جميع الأسباب

أظهرت دراسة حديثة أن شرب كوبين على الأقل من الشاي الأسود يوميا يقلل من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 13% تقريبا مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون الشاي

كما هو الحال في النتائج الأخرى، كلما شرب المشاركون الشاي أكثر، انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

