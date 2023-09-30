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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

السرطان
السرطان

يتسم مواليد برج السرطان بالحدس العالى وحب الخير للغير ولكنه متملك بعض الشيء وأصحاب هذا البرج هم الأشخاص المولودون خلال الفترة (21 يونيو – 22 يوليو)

اليكم توقعات برج السرطان وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

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برج السرطان وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

توقعات الأبراج اليومية تقول، هل تشعر بحساسية زائدة، للأسف اليوم، قد تتصاعد مشاعرك، وقد تشعر بالإرهاق من مشاعرك، وخذ نفسًا عميقًا، وذكّر نفسك بأن هذا سوف يمر.

توقعات برج السرطان صحيا

اليوم هو يوم جيد للتركيز على صحتك ورفاهيتك و قد تشعر بالإرهاق قليلاً، لذا خذ بعض الوقت لإعادة شحن طاقتك وتدليل نفسك.

يمكن أن يساعد الحمام الساخن أو بعض التأمل أو التمرين الجيد على تحسين مزاجك وصحتك العامة وتذكر أن تستمع إلى جسدك وأن تمنح نفسك الرعاية والاهتمام الذي تحتاجه.

برج السرطان على الصعيد العاطفي 


قد تشعر اليوم ببعض الحاجة إلى علاقاتك، لكن لا تقلق، شريكك يتفهم ذلك و هذا يوم عظيم للتعبير عن مشاعرك وتوصيل احتياجاتك و يزداد حدسك أيضًا وقد تجد نفسك منجذبًا نحو شخص جديد.. اتبع قلبك وانظر إلى أين يقودك.

توقعات برج السرطان مهنيا 


قد تشعر ببعض عدم اليقين في حياتك المهنية اليوم، لكن لا تدع ذلك يؤثر على أفضل ما لديك.

ثق بغرائزك واعتمد على حدسك الطبيعي لإرشادك خلال أي قرارات صعبة و قد تجد أن تخصيص بعض الوقت للرعاية الذاتية يمكن أن يساعدك على التركيز وتكون أكثر إنتاجية.
 

توقعات برج السرطان خلال الفترة المقبلة 


استغل الفرصة المالية التى تظهر امامك ولا تخاف وكن واثقا في قدراتك ولكن لا تأخذ خطوات غير محسوبة

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