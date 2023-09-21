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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع التقلبات الجوية.. كيف تتخلص من نزلات البرد بسرعة؟

صدى البلد

تعد نزلات البرد من المشكلات الصحية الشائعة خلال فصلي الخريف والشتاء وتسبب إرهاق عام للجسم لذا يرغب الكثير من الأشخاص في التخلص منها بسرعة.

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ووفقا لما جاء في موقع NHS لمساعدتك على علاج نزلات البرد بسرعة أكبر:

الراحة والنوم
اشربي الكثير من الماء (لا بأس بعصير الفاكهة أو القرع الممزوج بالماء) لتجنب الجفاف
الغرغرة بالماء المالح لتهدئة التهاب الحلق (غير مناسب للأطفال)
إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو كنت لا تشعر أنك بصحة جيدة بما يكفي للقيام بأنشطتك العادية، فحاول البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين حتى تشعر بالتحسن.

يمكن للصيدلي المساعدة في أدوية البرد
يمكنك شراء أدوية السعال والبرد من الصيدليات ويمكن للصيدلي أن ينصحك بشأن أفضل دواء.


تخفيف الأوجاع أو خفض درجة الحرارة باستخدام مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين
تخفيف انسداد الأنف باستخدام بخاخات أو أقراص مزيلة للاحتقان
لا ينبغي إعطاء مزيلات الاحتقان للأطفال دون سن 6 سنوات. ويجب أن يتناولها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عامًا لمدة لا تزيد عن 5 أيام.

احرص على عدم استخدام أدوية السعال ونزلات البرد إذا كنت تتناول أقراص الباراسيتامول والإيبوبروفين و غالبًا ما تحتوي أدوية السعال والبرد أيضًا على الباراسيتامول والإيبوبروفين، لذا قد يكون من السهل تناول أكثر من الجرعة الموصى بها.

بعض أدوية نزلات البرد غير مناسب للأطفال والرضع والنساء الحوامل.

هناك القليل من الأدلة على أن المكملات الغذائية (مثل فيتامين C أو القنفذية أو الثوم) تمنع نزلات البرد أو تسرع عملية الشفاء.
 

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