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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصري الديمقراطي: مستمرون في جمع التوكيلات لترشيح فريد زهران

صدى البلد

أعلن محمود سامي نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب عن تزكية 20 عضوًا من أعضاء مجلس النواب لدعم ترشح فريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أنهم مستمرون في جمع التوكيلات ويجرون تنسيقًا مع أحزاب سياسية أخرى للتحالف في الانتخابات. 

وأوضح أن كل المرشحين المحتملين، بما في ذلك جميلة إسماعيل وأحمد الطنطاوي، ما زالوا يعملون على تجميع التوكيلات وسيجتمعون فيما بينهم لحسم الموقف بشأن من سيمثل تيار الحركة المدنية.


 

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