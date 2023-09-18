تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب: جزء من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية.. والمذيع يرد: أيوه ولي الفخر

قال المستشار تركي آل الشيخ، إن هيئة الترفيه السعودية لا تحاول استحواذ أي قوة ناعمة في المنطقة، ولكنهم يحاولون رفع جودة الحياة للمواطنين في البلد عن طريق الرؤية المباركة.

وأضاف "تركي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن 80% من الأشخاص يتكلمون عن عمرو أديب، قائلا "أنا هقولها علي الملئ .. عمرو أديب انت شخص مجتهد .. مذيع متفوق ورائع وناجح وشاطر .. لكن جزء من ناجحك صناعة سعودية".

ليرد عمرو أديب: "أغلب عمري وانا بشتغل في محطات سعودية .. اشتغلت ١٥ أو ١٤ سنة في اربيد .. وحاليا اشتغلت ٥ سنين في قنوات إم بي سي مصر وليا الفخر في كده".

وأكمل تركي آل الشيخ حديثه مع عمرو أديب، "وبالتأكيد راح تغطي أشياء تهمنا .. عشان انت بتشتغل في مؤسسة سعودية".

وأشار تركي آل الشيخ إلي أن أكبر المؤسسات الإعلامية في الشرق الأوسط توجد داخل المملكة العربية السعودية.