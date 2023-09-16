المستشار تركى آل الشيخ ينشر صورا لنجوم ليلة من الزمن الجميل

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لنجوم حفل “ليلة من الزمن الجميل” التى أحياها النجوم ميادة الحناوي ومحمد ثروت وعفاف راضي على مسرح بنش مارك في مدينة جدة.

وحضر المنتج الكبير محسن جابر الذى شارك نجوم الحفل بلقطات تذكارية، وعبر عن سعادته بهذا الحفل الرائع الذى استعاد به ذكريات الفن الجميل.

حفل ليلة من الزمن الجميل

وقد تضمن حفل "ليلة من الزمن الجميل" حالة من البهجة والسعادة انتابت الجمهور في السعودية، وأيضا الجمهور العربي الذى شاهد الحفل عبر القنوات الفضائية مستمتعا بهذه الليلة.

ليلة من الزمن الجميل

وجاء حفل "ليلة من الزمن الجميل” ضمن الحفلات التي أطلقتها المملكة فى الآونة الأخيرة، حيث اعتمد الحفل على أجواء الحنين الى الماضي الجميل وإعادة الرموز الفنية الغائبة مجددا على المسارح العربية، وكان آخرها “ليلة الدموع” التى شارك فيها كلّ من أحمد سعد، وحمادة هلال، وآدم، وتامر عاشور، وهيثم شاكر، ومسلم، وطارق الشيخ، والفنانة شيرين عبد الوهاب.

كما سبقها حفل “كاسيت 99” الذي حقق تفاعلا جماهيريا قويا، حيث أعاد أغنيات التسعينيات بأصوات أبرز الفنانين المصريين، ومنهم هشام عباس، وإيهاب توفيق، وسيمون، ومصطفى قمر، وحميد الشاعري، ومحمد الحلو، وآخرون.