تركي آل الشيخ: 37 مليون زائر للسعودية منذ بداية موسم الرياض

قال المستشار تركي آل الشيخ، إن وصل عدد الزائرين للملكة العربية السعودية حتي الآن لـ 120 مليون زائر، منهم 37 مليون زائر منذ بداية موسم الرياض وحتي الآن.

وأضاف "تركي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن تم الإتفاق مع أكبر قنوات العالم لتنقل حفل افتتاح موسم الرياض الرابع ليشاهد تلك الإفتتاح ما يقرب من 600 مليون شخص علي مستوي العالم.

وتابع تركي آل الشيخ، أن تم الحصول علي 22 رقم قياسي داخل هيئة الترفية، موضحاً أن هناك أرقام أخري تم الحصول عليها وسيتم إعلانها في وقتها.