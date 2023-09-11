محمد العاصي: تركي آل الشيخ يحب التحديات الصعبة ولهذا السبب اختار شراء ألميريا

تحدث محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني عن التحديات التي واجهت النادي منذ انتقال ملكيته إلى المستشار تركي آل الشيخ.

قال محمد العاصي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللغة كانت التحدي الأصعب في عملي مع ألميريا، ولوائح الدوري الإسباني زادت من صعوبة المهمة".

وأضاف: "المستشار تركي آل الشيخ يحب التحدي الصعب لذلك اختار ناد ليس لديه بنية تحتية وناد صغير من أجل نجاحه".

واختتم:"انتهينا من المرحلة الأولى لزيادة سعة الاستاد إلى 18 ألف والمرحلة الثانية سيتم زيادة السعة إلى 32 ألف".