رئيس مجلس النواب الأمريكي: ليست هناك خيارات كثيرة لتجنب إغلاق الحكومة

أوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، للنواب الجمهوريين، اليوم /الجمعة/، أنه لا توجد خيارات كثيرة في الوقت الراهن لتجنب إغلاق الحكومة.



ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن مكارثي، قوله: إنه بإمكان النواب الموافقة على خطة الحزب الجمهوري المؤقتة التي فشلت في الحصول على الموافقة بعد ظهر اليوم، أو قبول خطة مجلس الشيوخ، أو وضع فجوة مؤقتة "نظيفة" على الأرض لجرأة الديمقراطيين على منعها – أو إغلاق الحكومة، كما تقول المصادر.



وفي ذلك الاجتماع أيضاً، اقترحت القيادة الجمهورية في مجلس النواب بقاء الأعضاء في الجلسة خلال الأسبوعين المقبلين للتصويت على المزيد من مشاريع قوانين المخصصات ذات الموضوع الواحد، وفقًا للعديد من المشرعين في ذات الغرفة، على الرغم من أن هذه الخطة لن تساعد في تجنب إغلاق الحكومة في نهاية هذا الأسبوع.



ويأمل الجمهوريون أن يؤدي تغيير الجدول الزمني الذي اقترحته القيادة البرلمانية إلى إقناع بعض الرافضين لدعم خيار التمويل الحكومي قصير الأجل في هذه الأثناء، حتى يتمكن مجلس النواب من إقرار مشاريع القوانين ذات الموضوع الواحد.