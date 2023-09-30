عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح تشغيل وصيانة شبكات الإنارة والمسطحات الخضراء بالمناطق السكنية والصناعية بمدينة السادات

صدى البلد

أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 4 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وهي أعمال التشغيل والصيانة والتأمين لشبكات الإنارة بالمناطق السكنية (15 ، 23  - مناطق ابني بيتك " 16 – 18 – 19 – 20 " - المناطق السكنية  3 -  5  -  6 -  9 -  11 – 12 – 13 ، والمحور المركزي والباراميتر والمسطحات الخضراء بالمناطق السكنية ( 5 – 12).

وأضاف جهاز تنمية مدينة السادات أنه تم أيضاً طرح أعمال التشغيل والصيانة والنظافة للمناطق السكنية  (1 – 2 – 4 – 7 – 8 - 10)، ومدخلي المدينة السكني والصناعي والمسطحات الخضراء بالمناطق السكنية " 1 – 2 – 4 – 7 – 8 "وحديقة المدخل السكني والصناعي والحديقة خلف جامعة المنوفية، بجانب طرح ذات الأعمال بالمناطق الصناعية (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7)، والامتداد الصناعي من الصناعية الأولى حتى الصناعية الرابعة والطريق الإقليمي وطرق برك الأكسدة ومحطة الضخ والمقابر وورش الشباب مرحلة ( أولى وثانية ) ومبنى الجهاز.

وفي سياق متصل، وجه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة السادات، بمواصلة ضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمدينة بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم شن حملة مكبرة على مدار يومين متتاليين من إدارة التنمية والأمن والعلاقات العامة بالتنسيق مع شرطة التعمير.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات الموجودة من الباعة الجائلين والمنتشرين بنطاق سوق الخضراوات والفاكهة بالمنطقة السكنية الرابعة والذين يقومون بغلق الطريق وإقامة إشغالات بالطريق العام مما يعيق الحركة المرورية ويؤدى إلى ظاهرة العشوائية بالمدينة، وتم فتح الطريق أمام المواطنين.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية داخل المناطق السكنية  لضبط المخالفات  وإزالة جميع الإشغالات بالمدينة والتنبيه على المواطنين باتباع اللوائح والقوانين وإلا سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

المتابعة الدورية العلاقات العامة المدينة السكني المتابعة الدوري المحور المركزى المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

الفنان يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي| ويكشف مفاجأة عن الراحلة سوزان تميم.. وقصة حبه مع نيللي

مصرع وإصابة 26 شخصا فى حادث بطريق كفر شكر بالقليوبية ..صور

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

حتى المعلومات "طلعت غلط"| “تيتة رهيبة” تثير أزمة في منهج ابتدائي.. ناقد فني يكشف مفاجأة.. و"التعليم" ترد

بين الرؤية والإنجاز.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر "حكاية وطن"| فيديو

صدام ناري بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. الليلة

دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق

بعد قليل..الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز

الأمم المتحدة تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل.. سعر خرافي

انخفاض بدرجات الحرارة| الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق

فنان قدير.. أول ظهور لـ والد ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ