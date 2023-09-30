نجم أسطوري للعصر.. فرج عامر يعلق على أداء أفشة أمام سان جورج

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة بعد لقاء أمس، الجمعة.

وقال عامر: “أفشة لاعب الأهلي ونجم مباراة الأهلي والفريق الإثيوبي سان جورچ في دور 32، لعب مباراة تاريخية صنعت منه نجم المباراة الأول، وسيجبر كولر، المدير الفني للأهلي، علر البدء به في المباريات القادمة”.

وأضاف: "ولكن السؤال هل يستطيع أن يحافظ علر هذا المستوى بصفة مستمرة؟ لو فعل ذلك لأصبح نجما أسطوريا لكرة القدم المصرية في هذا العصر".

واكتسح فريق الأهلي، نظيره سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في مباراة الإياب ضمن منافسات دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات.

أحرز رباعية النادي الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي محمد مجدي أفشة هدفين وكهربا ثنائية.