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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

15 شركة تشارك في ملتقى السلامة المهنية بـ بورسعيد

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد فعاليات ملتقي السلامة والصحة المهنية عن العمل في المرتفعات بشركة قناة السويس للحاويات  في شرق التفريعة ببورفؤاد، وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق جراند أوتيل ؛ بحضور 15 شركة وبمشاركة 50 مشارك،  وممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل .                                                                                   

 يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يعزز الإنتاجية ويحقق العديد من المكاسب للعمال وأصحاب الأعمال.

شارك في افتتاح الفعاليات المهندس محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومحمد خطاب مدير العلاقات العامة بشركة قناة السويس للحاويات، والمهندس هشام ناجي مديرة إدارة الأمان بشركة قناة السويس للحاويات، وعطوة حسن مستشار الفريق لهيئة قناة السويس لشئون البيئة.                                                             

في مستهل الملتقي القي عبد الونيس عبد الله مدير المديرية؛  كلمة حول أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع مناحي الحياة باعتبارها منهج حياة وقيام مفتشي السلامة بدورهم التوعوي للحفاظ على العامل وبيئة العمل داخل المنشأة، وتأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة.                                                                         

من جانبه ألقى المهندس محمد منتصر كلمة حول أهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي الجميع من كافة أنواع المخاطر التي تحيط بنا وكيفية الوقاية منها، ودارت المناقشات حول الاشتراطات والإجراءات التي يتم تطبيقها من خلال منظومة السلامة والصحة المهنية بهيئة قناة السويس و ميناء شرق بورسعيد - شركة  قناة السويس للحاويات ،وذلك بغرض تبادل الخبرات بين المنشآت المختلفة الخاصة بالعمليات المشتركة للنشاط الملاحي.                                               

وتم عرض إجراءات وإشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تطبق من ميناء شرق بورسعيد أثناء استقبال الميناء لأول سفينة تعمل بالوقود الاخضر(الميثانول) أثناء عملية تزويدها بالوقود داخل المياه الإقليمية، وذلك بالمشاركة مع إدارة البيئة بالمنشأة حيث حصلت الشركة على المركز العاشر عالمياً لمؤشر أداء الموانئ فى مجال الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم.                       

كما شملت الفعاليات محاضرة حول مخاطر السقوط من المرتفعات وطرق الوقاية منها ، وتعريف مخاطر بيئة العمل ،وكيفية العمل على المرتفعات.

 

بورسعيد العمل بورفؤاد قناة السويس للحاويات الوقود الأخضر

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