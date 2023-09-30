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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة طالبة عقب تغيبها عن منزلها بالشرقية.. والأمن يكثف جهوده

صدى البلد

عثر عدد من أهالي إحدي قري مركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية علي جثة لفتاة طالبة بالصف الأول الثانوي وذلك بعد تغيبها لمدة اكثر من يومين عن منزل اسرتها وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الابراهيمية تحت تصرف النيابة العامة.

فيما قررت نيابة الإبراهيمية، انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان الطالبة، لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها من عدمه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وتحديد هوية مرتكبها وتحرير محضر بالواقعة.

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فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود بلاغاً بالعثور على رنا ع ع، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، مقيمة بقرية الحلوات، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الفتاة متغيبة عن منزل أسرتها منذ يوم الأربعاء الماضي، وتم التحفظ على الجثة لمشرحة مستشفى الإبراهيمية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2161 إداري مركز شرطة افبراهيمية لسنة 2023.

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