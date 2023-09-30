القبض على تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية من القاء القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدرجات البخارية" موتوسيكل".

تلقت مديرية أمن الشرقية اخطارا من مركز ومدينة صان الحجر بالقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطة فى سرقة الدرجات البخارية" موتوسيكل" من المواطنين، بنطاق قرية البكارشة التابعة لذات المركز.

تعود الواقعة الي قيام الاهالي بتحرير محاضر تفيد سرقة دراجاتهم البخارية "موتوسيكل " فى اوقات صباحية ومسائية ولم يتمكنوا الاهالي من الامساك بهم او معرفتهم.

تشكيل عصابي

على الفور قامت الاجهزة الامنية بمركز شرطة صان الحجر بتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير التشكيل العصابي ومعرفة هويتهم ، وبمساعدة الاهالي تمكن مباحث مركز شرطة صان بالقاء القبض على التشكيل العصابي، وتبين انهم م. ا . د 30 عاما و خ . ع . م 32 عاما و ع . ا . ا . 28 عاما و ج . ا . د 28 عاما.

تم تحرير محضر اتجاة الواقعة، واحالة المتهمين الي النيابة.