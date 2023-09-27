ننشر.. نص اعترافات المتهم بالتعدي على مضيفة طيران في القاهرة الجديدة

"في إحدى الليالي، كانت مضيفة جوية متوجهة إلى أحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق في ذلك التوقيت خالِ من المارة، ومع مرور الوقت فوجئت المجني عليها "مضيفة جوية" حين سيرها، بشخص يقترب منها، ويلمس جسدها ويهمس لها قائلاً :"إزيك يا قمر".

الحوار الذي دار بين مضيفة جوية والمتحرش

صدى البلد يرصد في السطور التالية نص الحوار الذي دار بين متحر.ش القاهرة الجديدة مع المجني عليها مضيفة جوية أثناء ذهابها إلي أحد النوادي في القاهرة الجديدة، حيث تقول الضحية " مضيفة جوية" في تحقيقات النيابة العامة : أنها كانت مُتوجهة لأحد النوادي في منطقة القاهرة الجديدة، وكان الطريق خالٍ من المارة، وفوجئت حين سيرها بشخصٍ يقترب منها ويهمس قائلاً :"إزيك يا قمر".

وتابعت المجني عليها مضيفة جوية :"في هذه اللحظة صرخت وفر المُتهم هاربا، ولم أستطع اللحاق به، وبعدها ذهبت إلى قسم الشرطة؛ لتحرير المحضر بتفاصيل الواقعة، وبعدها بساعات تلقيت اتصالاً هاتفياً من قسم الشرطة يبلغوني بضبط المُتهم".



وجاءت اعترافات المتهم كالآتي:



وأنكر المتهم، الموجه له من النيابة العامة بشأن، ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بهتك عرض المجني عليها، مضيفة جوية، بأن قمت بملامسة جسدها من الخلف بيدك وكان ذلك بغير رضاء منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟ حيث اجات المتهم:" محصلش وانا ايدي خبطت فيها من الخلف من غير ما أقصد".

مضيفة جوية



وعن تفاصيل الواقعة، أجاب المتهم في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، ما الذي حدث اذا وما هي ظروف عرضك علينا؟ حيث قال المتهم:"اللي حصل إن أنا شغال مدرس وكنت رايح أدي درس لطلبه، وكنت ماشي علي الطريق الرئيسي المؤدي لل BY وكنت ماسك الموبايل بكلم حد وبكتب لطالب عندي على الواتساب علشان أغير ميعاد الحصة بتاعته فوجئت بواحدة قدامي أنا خبط فيها غصب عني من الخلف فلقتها مرة واحدة فضلت تصرخ فقولتلها أنا أسف وبعد كده سبتها ومشيت ورحت علي الحصة وبعد ما خلصت الحصة دي كان عندي ميعاد حصة ثانية وانا رايح الحصة الثانية فوجئت بالشرطة جت خادتني وودوني علي القسم"



وأوضح المتهم، أنه في ذلك التوقيت كان لوحده وليس له علاقة بالمجني عليها "مضيفة جوية"،ولا يوجد خلاف بينهما.

وعن سبب تواجده في منطقة القاهرة الجديدة في ذلك التوقيت اكد المتهم، أنه كان ذاهب لإعطاء حصة لبعض الطلبة في تلك المنطقة لكونة مدرس.



أسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.س – حاصل على ليسانس آداب وتربية – 26 عاماً- ومقيم في المشروع الأمريكي بحلوان، أنه في يوم 3 يونيو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول مُحافظة القاهرة قام بالتعدي الجسدي على المجني عليها هبة.ع- 39 سنة – مُضيفة جوية بأن أمسك بمنطقة حساسة في جسدها، وجاء ذلك حال سيرها بالطريق العام على النحو المُبين بالتحقيقات.